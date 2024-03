"Flic Story" : immersion avec les gendarmes de l’Ain sur RMC Story mercredi 27 mars 2024

Mercredi 27 mars 2024 à 21:10, RMC Story diffusera le 3ème épisode de la seconde saison de la série documentaire "Flic Story" en immersion avec les gendarmes de la région lyonnaise.

À quelques kilomètres au nord de Lyon, le département de l’Ain affiche des paysages verdoyants. Pour les 650 000 habitants, un cadre de vie agréable.

Mais cette tranquillité masque une autre réalité. Plus de 60 crimes et délits recensés chaque jour, un bilan en hausse de 10 % en seulement un an. Entre bagarres, vols, règlements de comptes ou encore refus d’obtempérer, les 180 gendarmes de la compagnie de Trévoux sont sans cesse en alerte.

Pendant 2 mois, les équipes de cette série documentaire ont suivi leur quotidien mouvementé.

Vous allez notamment découvrir les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, spécialisé dans les missions de nuit. Parmi eux, Valentin, gendarme, est régulièrement confronté aux violences intrafamiliales, en hausse de 35 % dans le département.

L’Ain, c'est aussi des milliers de kilomètres de routes qu’il faut surveiller de près. C’est la mission du peloton motorisé de Dagneux. Ces gendarmes de la route n’ont pas une minute de répit entre accidents de la route, consommateur de stupéfiant et excès de vitesse.

Plongée dans le quotidien mouvementé des gendarmes de l’Ain.