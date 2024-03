"Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète - Crashs de trains et d'avions" sur RMC Story jeudi 28 mars 2024

Jeudi 28 mars 2024 à 21:10, RMC Story diffusera un volet inédit de la collection documentaire "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" consacré aux trains et avions.

Des accidents d'avions ou de trains spectaculaires entraînant des réactions en chaîne désastreuses. Des erreurs humaines ou des incidents techniques à l'origine de collisions meurtrières ou de drames écologiques. Bien qu'ils soient rares, ces événements dramatiques sont redoutés dans le monde entier.

Au cours de l'Histoire, des négligences, des catastrophes naturelles, des erreurs de maintenance ou encore la plus minime défaillance sur ces modes de transport pourtant utilisés au quotidien par des millions de voyageurs, ont été à l'origine d'accidents dévastateurs qui ont traumatisé des populations entières.

Grâce à des archives exceptionnelles et à des images de synthèse, vous allez revivre 10 des plus grandes catastrophes liées à des accidents d'avions et de trains. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissé dans l'Histoire ?



France, États-Unis, ou encore Inde, embarquez à bord d'un tour du monde exceptionnel et découvrez le classement des crashs aériens et des accidents de trains les plus dramatiques de l'Histoire.