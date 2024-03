"TGV Paris - Marseille, la ligne de tous les défis" à revoir sur RMC Découverte jeudi 28 mars 2024 - Vidéo

Jeudi 28 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "TGV Paris - Marseille, la ligne de tous les défis" réalisé par Olivier Lacaze.

Souvenez-vous : dans les années 80, il fallait près de 7 heures pour relier, en train, Paris et Marseille. Et encore plus de 4 heures à l’aube de l’an 2000. Mais le 10 juin 2001, le TGV bouleverse la géographie et rapproche Marseille à seulement 3 heures de Paris.

Pour relever ce défi hors norme, la SNCF s’engage dans l’un des plus grands chantiers de génie civil du 20ème siècle. Il va durer 7 années au total… 250 kilomètres d’une ligne à grande vitesse high tech et flambant neuve qui doit permettre au TGV de rouler à 350 km/h à travers la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Au total, pour franchir les obstacles constitués par le relief et les cours d’eau, c’est plus de 17 kilomètres de viaducs et près de 13 kilomètres de tunnels qu’il a fallu construire entre Valence et Marseille.

Découvrez l’histoire d’une prouesse technique et architecturale jeudi 28 mars 2024 à 21:10 sur RMC Découverte.