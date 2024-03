"Les années R5" : document sur l'épopée automobile de la Renault 5 diffusé sur France 3 mercredi 27 mars 2024

Mercredi 27 mars 2024 à 22:50, France 3 vous proposera de replonger dans l'épopée automobile de la Renault 5, cette petite voiture emblématique d'une décennie devenue culte.

Elle s'est exportée dans le monde entier, a fait la fierté de l'industrie française et de milliers d'ouvriers, a symbolisé la modernité autant que la liberté des années 70-80 : la Renault 5.

Et si l'époque a changé et que l'automobile a moins la cote, l'épopée de cette petite citadine raconte l'histoire de toute une génération entre la fin des Trente Glorieuses et le début de la crise.

Par le biais de cette voiture qui a accompagné bon nombre de Françaises et de Français, nous balayons bien des enjeux liés à cette période : l’avènement de la publicité, l’apogée de la consommation, la modernisation de la production, les aspirations de la jeunesse, le rôle des politiques…

Si la Renault 5 est devenue iconique, c’est avant tout parce qu'elle a accompagné et souvent même devancé les mutations industrielles et sociales de son époque. Elle a été l’une des premières à passer des mains de l’homme à celle des robots sur les chaînes de fabrication.

Classe sans être snob, populaire et féminine, elle a répondu à l’essor du travail des femmes et à l’arrivée du deuxième véhicule par foyer. Elle était là aussi pour coller aux attentes d’une jeunesse qui rêvait d'émancipation, au moment de l’arrivée de la gauche au pouvoir. Il y avait un modèle pour chaque envie.