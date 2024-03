Hommage : "Frédéric Mitterrand, une vie en images" diffusé sur France 5 vendredi 29 mars 2024 - Vidéo

Vendredi 29 mars 2024 à 23:05, France 5 rendra hommage à Frédéric Mitterrand avec la diffusion du documentaire inédit "Frédéric Mitterrand, une vie en images" réalisé par Stéphane Bergouhnioux.

Décédé le 21 mars 2024, Frédéric Mitterrand aura marqué toute une génération, captivée par sa voix singulière et son amour absolu de la culture qui a été le guide de toute sa vie.

C'était un écrivain, un cinéphile, un cinéaste et un passeur : directeur de salles obscures et animateur à la télévision d'émissions devenues cultes. Il a laissé une multitude d'images au fil de sa carrière, de sa toute première apparition à l'âge de 12, ans aux côtés de Bourvil et Michèle Morgan, dans le film "Fortunat" à ses coups de sang quand il refuse un 7 d'or avec fracas.

Ses images, ce sont aussi celles qu'il a produites dans ses films, "Lettres d'amour en Somalie" et "Madame Butterfly" et celles qu'il a partagées avec passion dans ses émissions "Etoiles et toiles" puis "Du côté de chez Fred".