"Cannabis", une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin diffusée sur France 5 mardi 2 avril 2024 - Vidéo

Mardi 2 avril 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir "Cannabis", une enquête de Mathieu Kassovitz et Antoine Robin" autour du cannabis et de son commerce illégal.

La France compte le plus grand nombre de consommateurs de cannabis en Europe : plus de 6 millions, dont un tiers ont moins de 25 ans.

Et c’est pourtant en France que la loi est la plus répressive concernant l’usage et la consommation de cannabis. Un paradoxe très français alors que, partout sur le territoire, des réseaux criminels se disputent, à coups de kalachnikovs, son monopole.

Certains pays ont fait un autre choix : légaliser. Mais est-ce une bonne solution ? Pendant un an Mathieu Kassovitz et Antoine Robin ont fait le tour du monde, Maroc, Espagne, Pays-Bas, Canada, Thaïlande, pour questionner, constater et enquêter sur ces pays qui ont choisi la légalisation.

En France, ils sont allés à la rencontre des addictologues, des dealers, des consommateurs, députés et policiers de terrain. Ils ont remonté la filière du cannabis au Maroc jusqu’au Rif. Puis en Espagne, à Algésiras, ils ont accompagné la Guardia Civil qui lutte inlassablement contre l’arrivée massive de cannabis par bateaux et camions.

L’enquête se poursuit aux Pays-Bas, la « Colombie de l’Europe » devenu un « narco-État ».

Au Canada, le premier pays du G7 à avoir légalisé le cannabis, Mathieu Kassovitz a mené un entretien exclusif avec Justin Trudeau, le Premier ministre.

Cette enquête interroge aussi sur la politique de prévention et de protection des plus jeunes. La France a-t-elle suffisamment pris la mesure de ce problème ? Saura-t-elle se donner les moyens d’y répondre ?