"Poutine, l'Otan et l'Europe" : retour sur l’histoire mouvementée d’une alliance militaire mardi 2 avril 2024 sur ARTE

Alors que l’Otan fête ses 75 ans d’existence, retour sur l’histoire mouvementée d’une alliance militaire soumise, face à la Russie de Poutine, à des défis inédits. Un document diffusé mardi 2 avril 2024 à 20:55 sur ARTE.

Le 4 avril 1949, voilà tout juste soixante-quinze ans, était signé le traité de l’Atlantique Nord, qui consacrait, quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la création de l’Otan. L’objectif premier de cette alliance militaire regroupant douze pays d’Europe et d’Amérique du Nord : éviter un nouveau conflit armé sur le continent européen, et contrer, dans un contexte de guerre froide naissante, l’expansion du bloc soviétique.

Passée depuis sa création de 12 à 31 pays membres – parmi lesquels plusieurs nations de l’ancien bloc de l’Est –, l’organisation est à nouveau confrontée, avec l’agression russe de l’Ukraine, au spectre d’une guerre sur le territoire européen.

Fragilisée par une histoire mouvementée, l’Otan fait face à un nombre croissant de défis, entre la difficile coordination de ses membres, les obstacles logistiques à surmonter en cas d’attaque sur le sol européen et la menace, agitée par Donald Trump, d’un retrait américain, à l’heure où la défense européenne dépend à 90 % des États-Unis… Sans oublier l’émergence de la superpuissance militaire chinoise, qui rebat les cartes des rapports de force internationaux.

Avenir incertain

Si la guerre en Ukraine semble avoir renforcé la cohésion de l’Otan, qu’Emmanuel Macron jugeait pourtant en état de "mort cérébrale" en 2019, son avenir à moyen terme reste encore largement incertain.

Du centre de cyberdéfense de Tallinn jusqu'au siège politique de l’organisation à Bruxelles, en passant par Ulm, en Allemagne, d'où sont pilotés le déplacement des troupes et leur ravitaillement, ce film dense détaille le fonctionnement complexe de la première alliance militaire au monde, et revient sur trois quarts de siècle d’une passionnante histoire. Il déroule notamment l’évolution de ses rapports, d’abord cordiaux puis de plus en plus belliqueux, avec un partenaire diplomatique devenu son plus redoutable adversaire : la Russie de Vladimir Poutine.