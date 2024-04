"Les reines de la route" : le 8ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 4 avril 2024 - Vidéo

Jeudi 4 avril 2024 à 21:05 sur 6ter, retrouvez "Les reines de la route" dans le 8ème épisode inédit de la 4ème saison qui ne manque pas de piquant et de caractère...

Retrouverez 5 des plus fidèles de nos reines - Béatrice, Frédérique, Lexie, Leïla et Clotilde - et 6 nouvelles conductrices hors pair : les sœurs Anaïs et Myriam, Estelle, Amélie, Marine et Sabine.

Et cette année, changements et rebondissements vont accompagner nos plus anciennes conductrices : nouvelles entreprises, nouveaux territoires à parcourir et évolutions professionnelles !

Elles vont nous faire explorer des domaines du transport encore inconnus comme le transport de matières dangereuses ou encore nous faire vivre le quotidien d’une conductrice qui va travailler au volant de son camion XXL dans les coulisses de la plus grande course de cyclisme féminin français !

Épisode 8

Lexie traverse le Luxembourg pour livrer le camion de course de Jennifer en Allemagne. Arrivée au circuit, elle dépose le véhicule au contrôle technique.

Alors que Marine et sa famille roulent, Dwan, son petit ami, ferme le convoi car il redoute une panne.

Sabine se retrouve coincée car son camion dépasse la hauteur maximale mais ajuste les suspensions pour gagner 25 cm. Après des péripéties sur la route, elle peut décharger ses 290 barrières et n'a plus qu'à attendre la fin de la course pour les recharger et repartir.

Amélie est prise dans des embouteillages et s'arrête à la prochaine aire d'autoroute pour passer la nuit avant de dépasser son quota d'heures.

Clotilde a pris du retard et se retrouve bloquée à 40 km de la frontière italienne. Elle passe ensuite le contrôle du portique thermographique et arrive 20 minutes après l'heure de fin de livraison chez son client…