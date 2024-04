"Les superpouvoirs des plantes" : deux épisodes à revoir sur France 5 lundi 8 avril 2024 sur France 5 - Vidéo

Lundi 8 avril 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la collection documentaire “Les superpouvoirs des plantes”, une expérience immersive au coeur du monde végétal jamais vue auparavant..

Notre planète bleue est aussi une planète verte. Les plantes nous entourent et sont à la base de toute vie, y compris la nôtre. Nous dépendons d’elles, pour chaque denrée élémentaire et chaque bouffée d’oxygène que nous respirons. Présentes dans tous les écosystèmes, les plantes sont d’une vivacité remarquable et pourtant nous les connaissons peu. Des séquoias géants de Californie aux mousses microscopiques des sous-bois, elles mènent une vie secrète, presque imperceptible.

Par une approche immersive, cette série propose de décrypter leurs comportements : les plantes sont dotées de superpouvoirs dont elles usent pour se nourrir, se reproduire et conquérir un territoire ; elles communiquent, chassent, dissimulent et nouent des alliances avec d'autres plantes, des animaux et parfois même avec les humains.

L'histoire de l'humanité est aussi celle de notre relation avec les plantes. Leur domestication a façonné les paysages et modifié les écosystèmes. Aujourd'hui, nous sommes en quête de nouveaux équilibres et de collaborations vertueuses avec ces alliées de toujours afin de préserver la biodiversité et le climat.

Comment survivre sans eau ? Cette question, les plantes doivent y répondre dans les déserts du monde entier. Face à cet obstacle considérable, certaines familles excellent, comme les cactus et les succulentes. Leurs adaptations insolites et leur ingéniosité surprenante leur permettent de survivre et même de prospérer dans des milieux à première vue inhabitables.