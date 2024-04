"Jésus a-t-il vraiment eu des enfants ?" documentaire à revoir sur RMC Story lundi 8 avril 2024

Lundi 8 avril 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Jésus a-t-il vraiment eu des enfants ?"

La vie intime de Jésus suscite depuis longtemps un intérêt considérable, inspirant historiens, scientifiques et même écrivains, à l'image de Dan Brown et de son mondialement connu "Da Vinci Code".

La question de liens familiaux entre Jésus et Marie Madeleine et notamment l'hypothèse fascinante qu'ils aient pu avoir des enfants ensemble déchaînent littéralement les passions. Comment les écrits anciens et les découvertes archéologiques récentes contribuent-ils à éclairer cette recherche sur la vie de Jésus Christ ?

Les textes apocryphes donnent un autre visage à Marie Madeleine, dont le rôle fût réécrit au VIème siècle par le pape Grégoire Le Grand. Il y a aussi ce fragment de papyrus daté du 8e siècle dont les écrits ont affolé les communautés scientifiques et religieuses. Des fouilles menées sur des tombes vieilles de deux milles ans laissent planer le doute sur la vie du Christ et son caractère divin. Car, bien sûr, si tout cela est vrai, beaucoup de nos mythes et de nos croyances s’effondreraient.

Ce documentaire se penche sur le travail minutieux des historiens et des archéologues pour séparer les faits des spéculations concernant les potentiels descendants de Jésus et le rôle de Marie Madeleine.

Il met également en lumière l'excitation médiatique et l'impatience de certains experts, même parmi les plus crédibles, face à la découverte de nouveaux indices.