"Déco pour tous, l'envers du décor" : document inédit diffusé sur France 5 mardi 9 avril 2024 - Vidéo

À découvrir sur France 5 mardi 9 avril 2024 à 21:05, « Déco pour tous, l'envers du décor », un documentaire inédit réalisé par Juliette Guérin.

Style industriel, scandinave, retour du rotin ou des fleurs séchées… Les tendances déco se succèdent et, comme pour les vêtements, il faut renouveler sans cesse son intérieur pour ne pas devenir ringard. Changer de déco comme de chemise a désormais un nom : la fast déco, calquée sur le modèle de la fast fashion.

Encouragés par une industrie qui renouvelle régulièrement ses collections, nous consommons les objets de manière impulsive et parce qu’ils sont bon marché. Et comme dans le prêt-à-porter, les réseaux sociaux contribuent à cette frénésie.

Qui sont les acteurs de cette fast déco ? Comment parviennent-ils à proposer de nouvelles collections aussi rapidement et à des prix si attractifs ? Et d’où viennent tous ces meubles et objets qui envahissent nos maisons ?

Avec des produits fabriqués majoritairement en Asie, l’impact environnemental de cette surconsommation est élevé, d’autant que la gestion des déchets d’ameublement est loin d’être parfaite. Si le recyclage a fait des progrès, depuis dix ans, une grande partie d’entre eux finit encore incinérée ou enfouie.

La solution ? La slow déco ! Comme pour l’habillement, il est facile aujourd’hui de se meubler et de décorer son intérieur avec de la seconde main. Ressourceries, brocantes, sites internet, comptes Instagram, l’offre est pléthorique. Et il est possible de mettre au goût du jour nos meubles et objets du passé.