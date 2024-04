"Mécanos express" : 3 épisodes inédits de la saison 10 diffusés sur RMC Découverte mardi 9 avril 2024

Mardi 9 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Mécanos express".

Pour cette saison, tout tourne autour de Michael Manousakis, de son équipe et de son chantier de 22 000 mètres carrés à Peterslahr, où plus de 1 000 voitures américaines se côtoient, avec des véhicules dont vous n'avez jamais entendu parler, et que vous n'avez encore jamais vus. Mais nous ne restons pas seulement dans le Westerwald. Nous accompagnons les garçons dans leurs grandes aventures loin de chez eux, en Autriche, en Italie et dans la Grèce natale de Michael.

Mais ce ne serait pas les copains d'acier si tout se passait sans accroc. Un véhicule amphibie ? Ou un escalier d'avion mobile ? Ou simplement un Humvee et un véhicule militaire tout-terrain très large ? Tout cela est disponible chez le concessionnaire automobile le plus insolite d'Allemagne, au milieu de la paisible Westerwald. Les clients les plus bizarres et les plus fous viennent chez le plus grand concessionnaire de véhicules militaires américains hors d'usage, à la recherche des véhicules les plus insolites.

21:10 Épisode 10x04 Surcharge prépondérante

Vivre comme Dieu en France ou se disputer comme Michael et Julie en Italie ? Ce qui semble être des vacances reposantes s'avère être un test d'endurance pour l'homme et la machine. En Sicile, les deux hommes rendent visite à un partenaire commercial de Michael afin d'inspecter et de prendre possession d'autres voitures dans son parc automobile. Cela semble beaucoup plus facile que cela ne l'est, et les nerfs sont vite à vif.

22:05 Épisode 10x05 À la recherche de ses origines



À l'aéroport de Zweibrücken, on travaille encore sur la benne et la chargeuse sur pneus, dans le style typique des Morlocks, bien sûr. Qui a besoin d'un marteau quand on peut le faire avec un bon coup de pied. Et comme toujours, ce qui n'est pas adapté est adapté. À Peterslahr, Günther espère que les Morlocks pourront encore sauver sa vieille Ford Fiesta bien-aimée. Mais l'espoir a la vie dure.

23:05 Épisode 10x06 Sous pression



Ils travaillent toujours sur la benne à Zweibrücken. Les Morlocks y parviendront-ils ou la pièce devra-t-elle encore être transportée aux urgences de Peterslahr ? Comme nous le savons tous, l'espoir meurt en dernier. Günther a déjà fait un pas de plus, car les choses ne se présentent pas bien pour sa vieille Ford Fiesta - et cela semble tenir à coeur au vieil ours grincheux.