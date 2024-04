"Flic Story" : 1er épisode avec la Police de Marseille sur RMC Story mercredi 10 avril 2024 - Vidéo

Mercredi 10 avril 2024 à 21:10, RMC Story rediffusera le premier épisode de la série documentaire "Flic Story" qui suit le quotidien de la Police de Marseille.

Dans cet épisode, plongez dans le quotidien des policiers de la cité phocéenne, Marseille, la deuxième plus grande ville de France. Elle abrite également l'une des plus importantes forces de police municipale du pays, avec plus de 500 agents travaillant sans relâche, jour et nuit, pour assurer la sécurité des habitants et maintenir l'ordre.

Leurs missions sont variées et souvent périlleuses, allant de la résolution de règlements de compte à la lutte contre les vols à la roulotte, en passant par la traque des chauffards imprudents. Dans une ville où le trafic de drogue prospère, les policiers s'efforcent au quotidien de démanteler les réseaux de trafiquants tentaculaires.

Que ce soit au sein de la brigade de jour, de nuit, à bord de VTT, ou en service 24/24, ces professionnels de l'intervention patrouillent pour protéger les habitants et combattre la délinquance. Face à des crimes tels que les vols avec violence et les agressions sexuelles, leur vigilance redouble la nuit pour garantir que Marseille demeure une ville sécurisée.

Pendant tout un été, les équipes de "Flic Story" ont eu l'opportunité de suivre le quotidien des policiers de la cité phocéenne.