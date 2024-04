"Oplontis et la malédiction du Vésuve" sur France 5 jeudi 11 avril 2024 dans "Science grand format" - Vidéo

Jeudi 11 avril 2024 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir dans "Science grand format" le documentaire inédit «Oplontis et la malédiction du Vésuve », un nouvel éclairage sur l'éruption la plus tristement célèbre de l'histoire.

Dans la ville d’Oplontis, à deux kilomètres seulement de Pompéi, des archéologues mettent au jour deux villas monumentales. Elles ont été figées dans le temps par l'éruption dévastatrice du Vésuve, en l'an 79 de notre ère. L'une est un palais construit sur une falaise, dotée d'une immense piscine, de bains privés et de fresques magnifiques. Elle offre un aperçu unique de la vie fastueuse des élites de l'Empire romain... et des informations inédites sur leurs esclaves. En recherchant l'identité des riches propriétaires de la villa, les enquêteurs découvrent un lien avec l'empereur le plus célèbre de Rome, Néron.

Cette luxueuse demeure contraste fortement avec le bâtiment voisin, siège d'un commerce en plein essor. À l'intérieur, les archéologues découvrent les restes de cinquante-quatre victimes serrées les unes contre les autres. L'analyse de leurs corps et des objets précieux qui les accompagnent peut-elle révéler des indices sur leur vie ? Dans une autre partie de la villa, les chercheurs découvrent une mystérieuse matière carbonisée, qui va révolutionner notre connaissance de cette terrifiante catastrophe.

Grâce à des images de synthèse immersives, nous reconstituons ces magnifiques villas pour révéler l'histoire remarquable de cette ville ensevelie, et jeter un nouvel éclairage sur l'éruption la plus tristement célèbre de l'histoire.

En seconde partie de soirée

À 21:55, France 5 diffusera un second document inédit : « Rome, les secrets du palais de l'empereur Hadrien ».

La villa d'Hadrien, résidence de l’énigmatique empereur du même nom, est le plus grand palais romain du monde.

Aujourd'hui, des archéologues examinent les recoins les plus obscurs de ce complexe, afin de comprendre l’ingéniosité incroyable déployée afin de le construire. Ils révèlent les détails de l'extrême opulence dont jouissait l’empereur. Mais l'exploration souterraine met également au jour un complexe parallèle : le dédale de tunnels destiné aux domestiques et aux esclaves, et qui leur permettait de circuler sans que leur présence viennent troubler la quiétude d’Hadrien et de ses invités.

Des images de synthèse reconstituent la villa telle qu'elle était à l'époque de sa splendeur. En la regardant à travers les yeux d'Hadrien, nous explorons le mode de vie de cet empereur fascinant, et découvrons des indices sur sa fin tragique.