"Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète - Naufrages" sur RMC Story jeudi 11 avril 2024

Jeudi 11 avril 2024 à 21:10, RMC Story diffusera un volet inédit de la collection documentaire "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" consacré aux naufrages.

Chaque année, la planète est confrontée à des catastrophes qui peuvent faire des milliers de victimes et entraîner des dégâts spectaculaires. Ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations ou éruptions volcaniques, elles font l’actualité partout autour de la Terre et leurs images font le tour du monde.

A l’aide d’images d’archives exceptionnelles tournées au cœur des évènements les plus spectaculaires et d’images de synthèse, vous allez revivre, dans chaque épisode, les 10 évènements qui ont marqué la planète et comprendre comment et pourquoi ils sont entrés dans l’Histoire.

Épisode 2x02 Naufrages

Des accidents qui font la une des journaux aux naufrages oubliés, on ne compte plus le nombre de vies perdues dans l’immensité des océans. Erreurs humaines. tempêtes, concours de circonstances ou problèmes techniques, de nombreux facteurs peuvent rendre la navigation mortelle.

Malgré les progrès qui ont vu apparaître des navires de plus en plus sophistiqués et de plus en plus gigantesques, les mers et océans sont imprévisibles et le risque n’est jamais très loin.

Cet épisode de la saison 2 de la série "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" revient sur dix des pires naufrages de l’Histoire.

Paquebots de croisières, sous-marins, porte-conteneurs ou navires militaires, chaque désastre que nous allons vous raconter est resté ancré dans les mémoires.

Grâce à des images d’archives exceptionnelles et à des reconstitutions 3D, vous allez découvrir les causes et les conséquences de ces évènements tragiques qui ont marqué leur époque.