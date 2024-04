"Mécaniques agricoles - Le moteur est dans le pré" : épisode inédit sur RMC Découverte jeudi 11 avril 2024

Jeudi 11 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode de la 2ème saison inédite de la série documentaire "Mécaniques agricoles".

En France, les terres agricoles représentent 28 millions d´hectares, soit la moitié de la superficie du pays. Si elles sont suffisantes pour nourrir la population, la manière de les cultiver s´est métamorphosée.

En 1955 on comptait 2,3 millions d´exploitations agricoles contre 390 000 aujourd´hui. Les fermes sont de plus en plus grandes, alors que le nombre d´employés ne cesse de diminuer. Dans ce contexte, le machinisme agricole est devenu la pierre angulaire du secteur. Impossible d´exploiter de telles superficies sans une panoplie de monstres agricoles capables de traiter toujours plus d´hectares, toujours plus vite.

C´est dans ce domaine que la famille Cloué officie depuis près de 120 ans. Il y a plus d´un siècle, l´arrière-grand-père de Vincent, l´actuel patron, ouvrait un atelier de maréchal ferrant au coeur de Gehée, un petit village du centre de la France. Aujourd´hui, Vincent emploie 280 personnes, il est à la tête de 26 concessions réparties sur 14 départements. Leur principale mission : fournir du matériel agricole high tech et dépanner coûte que coûte et le plus vite possible, les agriculteurs en panne.

Épisode 2x01 Le moteur est dans le pré

Plus les machines tournent, plus il y a de casse. Et cette fois-ci, les équipes de Vincent doivent intervenir sur une panne XXL. C´est un moteur complet qu´il faut changer. Problème la moissonneuse est bloquée en plein champs.

Théo et Benjamin, deux jeunes mécanos ont 5 jours pour démonter le moteur, l´extraire, récupérer tous les équipements en état de marche et procéder à un échange standard. 5 jours pendant lesquels les jeunes techniciens vont faire face à des problèmes mécaniques qu´ils n´avaient jamais eu à affronter. 5 jours à gérer la pression de l´agriculteur qui doit reprendre les moissons au plus vite.

En parallèle, Philippe, l´un des techniciens les plus chevronnés de chez Cloué, et Arnaud doivent poser pour la première fois de leur carrière un nouveau broyeur sur une moissonneuse batteuse. C´est comme un meuble Ikea. Tout est en kit, la notice est en anglais et forcément, les deux techniciens perdent patience quand ça ne marche pas comme ils veulent.