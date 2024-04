« 1941, dernier bateau pour l'exil » document de Jérôme Prieur diffusé sur France 5 dimanche 14 avril 2024

Dimanche 14 avril 2024 à 22:40 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « 1941, dernier bateau pour l'exil », un documentaire réalisé par Jérôme Prieur.

1941, les réfugiés et les opposants qui veulent fuir l’Europe de Hitler et la France de Pétain se retrouvent à Marseille, dans les chambres d’hôtels ou les camps d’internement alentour. Ennemis politiques, intellectuels, écrivains, artistes, ou anonymes de toutes origines, certains juifs, d’autres pas, cherchent à tout prix à embarquer pour l’Amérique qu’ils espèrent atteindre via la Martinique, colonie française sous les tropiques.

Mais les démarches que les « indésirables » ont à accomplir sont innombrables, souvent absurdes, toujours fastidieuses, épuisantes et éprouvantes. Il y a urgence : pendant quelques mois, la mer est la dernière issue de secours légale pour fuir le continent européen, le dernier espoir. De rares photos évoquent les évènements. Aucun film.

Grâce aux récits laissés par les témoins, il reste à imaginer, comme le fait le réalisateur Jérôme Prieur, ce que fut le départ des plus chanceux, leur odyssée sur les quelques bateaux qui vont traverser l’Atlantique, puis leur séjour forcé dans deux camps d’hébergement près de Fort-de-France, le camp du Lazaret et celui de Balata. Parfois célèbres, ces hommes et ces femmes, contraints à l’exil, ont écrit pour raconter ce que tous les autres n’ont pas dit...