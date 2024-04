Prête-moi ton docteur - Une opération "Médecins solidaires" dans la Creuse à voir sur France 3 lundi 15 avril 2024

Lundi 15 avril 2024 à 23:00, France 3 diffusera « Prête-moi ton docteur », un documentaire inédit réalisé par Léa Demirdjian, Fabrice Launay, raconté par Anny Duperey.

À Ajain, dans la Creuse, après 40 ans d’exercice, le médecin du village a décidé de prendre sa retraite. Un coup de tonnerre pour le millier d’habitants de la commune. Car dans ce territoire parmi les moins peuplés de France, les candidats pour le remplacer sont rares.

Le maire de la commune a tout essayé pour attirer un nouveau docteur, en vain. Jusqu’au jour où, en traversant le village en voiture, Martial Jardel, un jeune généraliste de 32 ans, a eu une idée : faire venir à Ajain, non pas un, mais plusieurs médecins. Chaque semaine, dans un cabinet médical temporaire, ils vont se relayer. C’est le début de l’aventure "Médecins solidaires".

Depuis la création de l’association, une cinquantaine de docteurs se sont succédés à Ajain. Un soulagement pour les habitants, dont certains avaient cessé de se soigner, et une bouffée d’oxygène pour le village et ses commerces.

Mais, face à l’afflux de patients, le cabinet a du mal à soigner tout le monde. Et, Martial va devoir trouver une nouvelle solution…

En France, selon un rapport sénatorial de 2022, 30% de la population vit aujourd’hui dans un désert médical. Un phénomène qui ne cesse de s’amplifier.

En 30 ans, la Creuse est passée de 145 médecins généralistes libéraux à, aujourd'hui, 74. Partout, la figure du médecin de campagne disparait. Avec quelles conséquences sur la santé des populations ? Comment y remédier ?

Ce documentaire raconte le combat de citoyens qui se mobilisent et qui ne manquent ni d’imagination, ni d’audace pour sauver leur territoire.