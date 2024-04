Mécanos express saison 10 - Trois épisodes inédits diffusés sur RMC Découverte mardi 16 avril 2024

Mardi 16 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Mécanos express".

Pour cette saison, tout tourne autour de Michael Manousakis, de son équipe et de son chantier de 22 000 mètres carrés à Peterslahr, où plus de 1 000 voitures américaines se côtoient, avec des véhicules dont vous n'avez jamais entendu parler, et que vous n'avez encore jamais vus. Mais nous ne restons pas seulement dans le Westerwald. Nous accompagnons les garçons dans leurs grandes aventures loin de chez eux, en Autriche, en Italie et dans la Grèce natale de Michael.

Mais ce ne serait pas les copains d'acier si tout se passait sans accroc. Un véhicule amphibie ? Ou un escalier d'avion mobile ? Ou simplement un Humvee et un véhicule militaire tout-terrain très large ? Tout cela est disponible chez le concessionnaire automobile le plus insolite d'Allemagne, au milieu de la paisible Westerwald. Les clients les plus bizarres et les plus fous viennent chez le plus grand concessionnaire de véhicules militaires américains hors d'usage, à la recherche des véhicules les plus insolites.

21:10 Épisode 10x07 En mode fusionnel



Prenez un Michael, une Julie et un vieux Gatsby... et vous obtenez un trio avec un facteur d'amusement élevé garanti. Mais attention ! Car ici aussi, les blagues aux dépens des autres sont toujours les meilleures. Ingo et Kalle s'amusent moins à Peterslahr. La benne a enfin trouvé le chemin de l'atelier Morlock. Reste à savoir si cette machine monstrueuse y trouvera une nouvelle vie.

22:05 Épisode 10x08 Lueurs d'espoir



Ingo a décidé de faire quelques réparations sur sa Benz. Le chef d'atelier du Morlock profite de sa pause déjeuner pour améliorer l'apparence de sa Mercedes. La Corvette est beaucoup plus ancienne, mais aussi beaucoup plus résistante, et Ingo est également autorisé à donner un petit coup de main. Le rêve en bleu est une demande très spéciale du client qui fait battre le coeur de beaucoup de Morlock.

23:05 Épisode 10x09 Avions et voitures anciennes



Jour J à Zweibrücken. Le DC-3 doit recevoir le certificat d'approbation de l'inspecteur technique Richard, qui a fait le voyage depuis les Etats-Unis, et décoller enfin après deux ans de "bricolage au sol". Typique des Morlocks : au moment décisif, les moteurs ne démarrent pas et le bombardier sultane décolle quand même... mais sans Michael ! A Peterslahr, Gerhard travaille toujours sur la Corvette C3 Stingray, vieille de 40 ans. L'éclair bleu développe une puissance impressionnante de 435 chevaux. Mais sans essuie-glaces en état de marche, toute cette puissance ne sert à rien.