« Préhistoire en Asie : L'aventure humaine » sur France 2 mardi 16 avril 2024

Mardi 16 avril 2024 à 22:45, France 2 diffusera « Préhistoire en Asie : L'aventure humaine », un documentaire réalisé par Thomas Cirotteau.

Dans les vastes paysages de l’Asie, au cours de la préhistoire, jusqu’à 6 espèces humaines ont coexisté. Nulle part ailleurs sur les autres continents, une telle richesse n’a été mise au jour. Une situation unique révélée par des découvertes exceptionnelles de crânes fossiles ou d’analyses génétiques inconcevables il y a seulement une dizaine d’années. Pendant très longtemps les scientifiques avaient une image d'une évolution humaine très homogène statique. Les dernières découvertes démontrent une situation bien plus complexe !

C'est l'histoire de ces premiers humains qu'ont voulu raconter Jacques Malaterre, Yves Coppens et Antoine Balzeau.

Il a fallu trois ans d’écriture, de préparation et de tournage, pour redonner vie à ces hommes et ses femmes. Le réalisateur et les préhistoriens ont uni leurs connaissances et leurs savoir-faire pour rendre hommage à toutes ces espèces humaines. Mais comment percer les derniers secrets de cette humanité et raconter cette fabuleuse odyssée ? Que s'est-il passé ?

Grâce aux dernières découvertes faites sur les sites de fouille et dans les laboratoires, les chercheurs révèlent aujourd'hui le récit de cette lointaine épopée. Notre présent résonne encore de l’aventure de ces peuples humains en Asie, et cette préhistoire nous en apprend autant sur notre passé que sur notre avenir.