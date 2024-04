Super Nanny - Inédit à Paris mercredi 17 avril 2024 sur TFX chez chez Anne et Thibaut

Mercredi 10 avril 2024 à 21:05, TFX diffusera un épisode inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie se rend dans une nouvelle famille pour tenter de limiter l'usage des écrans et mettre fin à la malbouffe.

Direction Paris pour cet épisode de "Super Nanny" ! Bienvenue chez Anne et Thibaut qui sont les parents de Joshua (4 ans) et Joachim (2 ans).

Le jeune couple est adepte du cododo, ils dorment donc à 4 dans le même lit. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les couchers et les nuits ne sont pas de tout repos. Anne et Thibaut sont constamment épuisés et malheureusement sans sommeil on peut manquer de patience. Alors quand les garçons se chamaillent, il est parfois difficile de faire preuve de discernement. Le jeune couple a de plus en plus de mal à gérer ces situations.

Véritable « maman poule » Anne ne leur dit jamais « non » mais ne peut s’empêcher d’angoisser terriblement sachant ses garçons en train de jouer dehors avec d’autres enfants. Elle décide donc de diminuer les sorties et à fortiori les risques…

Super Nanny doit tenter de relever plusieurs défis dans cet épisode, premièrement fini le cododo !

Ensuite, il faut aider Anne à lâcher prise au quotidien afin d’être plus apaisée.

Et enfin, rassurer Thibaut qui est un papa impliqué mais qui souffre de cette situation.

Une mission qui n’est pas de tout repos mais il en faut plus pour effrayer Super Nanny !