Flic Story - 2ème épisode avec la Police de Marseille sur RMC Découverte mercredi 17 avril 2024

Mercredi 17 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le deuxième épisode de la série documentaire "Flic Story" qui suit le quotidien de la Police de Marseille.

Marseille, une ville devenu mythique, depuis la sulfureuse french connexion des années 70, abrite aujourd´hui plus de 800 000 habitants. Un héritage toujours visible : règlements de compte, vols à la roulotte et attaques au couteau, la police marseillaise, forte de 500 agents, garde un oeil vigilant sur cette métropole en ébullition.

A ces violences s´ajoutent un fléau majeur : la contrefaçon. Vêtements, cigarettes et même médicaments, la France, après les États-Unis, est le deuxième pays le plus touché. Avec une perte nationale de 6 milliards d'euros par an, Marseille s'impose comme une plaque tournante de ce marché de l'ombre.

Mais Marseille c´est aussi ses calanques, son vieux port, sa mer... et ses dangers. Il y a peu, la municipalité a mis sur pied une brigade nautique, prête à affronter les conducteurs marins trop audacieux.

Immersion avec les forces de l´ordre de Marseille, appelés sur tous les fronts.