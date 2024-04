Dans les yeux d'Olivier - Troubles du passé, le traumatisme en héritage sur France 2 mercredi 17 avril 2024 (vidéo)

Mercredi 17 avril 2024 à 22:45, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir un nouvel inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dans lequel il recueille les confidences de femmes et d’hommes qui ont hérité des cicatrices de leurs parents.

Dans cette collection documentaire, Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Blessures du passé : le traumatisme en héritage

Déni, silence, malaise, toutes les familles portent leurs secrets. Dans certains cas, ils créent un traumatisme qui se transmet comme une onde de choc sur les générations suivantes. Victimes indirectes, les descendants se retrouvent alors otages d’une histoire et de séquelles qui ne leur appartiennent pas.

À 21 ans, Romy a appris brutalement que sa mère avait été abusée par son père. Une révélation traumatisante qui lui a permis de comprendre l’origine de son malaise avec les hommes.

Jean-Claude, lui, a découvert lorsqu’il avait 14 ans que son père avait été déporté en 1944 à Auschwitz. Un tabou familial que l’adolescent a intériorisé pendant des années mais qui a fini par se manifester sous forme de troubles obsessionnels compulsifs qu’il a transmis de manière inconsciente à ses trois fils.

Samuel a attendu plus de trente et un ans pour comprendre pourquoi sa mère était soudainement devenue maltraitante et humiliante après son divorce, lorsqu’il avait 14 ans. Des non-dits sur son histoire familiale qui ont mis à mal sa confiance en lui et sa relation avec sa mère.

Fille de l’acteur Yves Rénier, Lola Zidi n’a appris l’existence de sa demi-sœur Kristophy qu’à l’adolescence. Une révélation et une rencontre unique qui lui ont permis de combler le vide laissé par son père, trop souvent absent.

Tous ont compris, en fouillant dans leur histoire familiale, les origines d’un malaise, d’un mal de vivre, qu’ils ne parvenaient pas à expliquer. Passées la révélation et l’acceptation, ils ont réussi à construire leur futur.