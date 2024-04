Mécanos express saison 10 - Deux épisodes inédits diffusés sur RMC Découverte mardi 23 avril 2024

Mardi 23 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Mécanos express".

Pour cette saison, tout tourne autour de Michael Manousakis, de son équipe et de son chantier de 22 000 mètres carrés à Peterslahr, où plus de 1 000 voitures américaines se côtoient, avec des véhicules dont vous n'avez jamais entendu parler, et que vous n'avez encore jamais vus. Mais nous ne restons pas seulement dans le Westerwald. Nous accompagnons les garçons dans leurs grandes aventures loin de chez eux, en Autriche, en Italie et dans la Grèce natale de Michael.

Mais ce ne serait pas les copains d'acier si tout se passait sans accroc. Un véhicule amphibie ? Ou un escalier d'avion mobile ? Ou simplement un Humvee et un véhicule militaire tout-terrain très large ? Tout cela est disponible chez le concessionnaire automobile le plus insolite d'Allemagne, au milieu de la paisible Westerwald. Les clients les plus bizarres et les plus fous viennent chez le plus grand concessionnaire de véhicules militaires américains hors d'usage, à la recherche des véhicules les plus insolites.

21:10 Épisode 10x10 Le génie de Julie



Black-out sur Peterslahr ou du moins dans l'atelier de peinture de Günther. Le fusible a sauté. Pas de lumière, pas de peinture ! Mais ni Günther ni Ingo, le chef d'atelier, ne veulent prendre le risque de dévisser le vieux fusible... La tension règne, au sens propre du terme.

Michael et quelques-uns de ses Morlocks sont aujourd'hui en Autriche pour charger un hélicoptère et le transporter jusqu'à Peterlahr. Il a loué une remorque spécialement à cet effet et s'est rendu dans le pays voisin avec. Mais ce "skateboard", comme Julie appelle la remorque, suffira-t-il à transporter un hélicoptère de plus de 2,5 tonnes ? L'homme et la femme peuvent être curieux. L'hélicoptère est un vieil hélicoptère militaire américain, de type Bell UH-1 avec le nom de modèle "Huey".

22:05 Épisode 10x11 Grand nettoyage



L'atelier de peinture de Günther s'apprête à vivre une période difficile, ou plutôt les 1 000 couches de peinture que Günther a laissées là-bas au fil des ans. Mais le problème ne réside pas seulement dans les résidus de peinture séchée, mais aussi chez Günther, car il ne sait rien de la campagne du "nouveau stand de peinture". Il sera intéressant de voir comment "Günther grognon" réagira.

L'ancien hélicoptère militaire américain de type Bell UH-1, baptisé "Huey", que Michael a acheté en Autriche, a finalement réussi à arriver à l'aéroport de Mendig. Maintenant, il ne reste plus qu'à le charger dans le hangar. Cela semble assez simple... en réalité.