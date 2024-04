Dans les yeux d'Olivier - Quand la mémoire vacille, mercredi 24 avril 2024 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 24 avril 2024 à 22:40, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir un nouvel inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dans lequel il rencontre des femmes et des hommes qui affrontent avec courage une mémoire défaillante qui altère et transforme leur vie et celle de leurs proches.

Dans cette collection documentaire, Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Quand la mémoire vacille

La mémoire est un pilier de notre identité. Sans elle, comment se situer, comment se projeter ou partager avec l’autre ?

Lyah s’est réveillée un matin à côté de son mari sans savoir qui elle était. Une amnésie totale qui l’a obligée à se reconstruire sans passé.

Pour Didier, l’oubli gagne du terrain chaque jour. Comme plus d’un million de personnes en France, il est atteint de la maladie d’Alzheimer. Aujourd’hui, c’est sa femme Catherine, devenue aidante, qui le soutient au quotidien.

Alzheimer a aussi beaucoup affecté la famille de Gwendoline. A 26 ans, elle a vu son oncle et son grand-père succomber très jeunes à une forme précoce de la maladie. Aujourd’hui, c’est sa mère Chantal qui est touchée. Face à cette hérédité, Gwendoline qui se sait à risques, refuse de se faire dépister.

La mémoire peut aussi agir de manière inconsciente et rendre inaccessible certains souvenirs pour protéger celui qui a vécu un choc émotionnel grave. C’est ce qu’on appelle l’amnésie post-traumatique. Pendant 24 ans, la journaliste Flavie Flament a enfoui dans son cerveau les viols qu’elle a subis enfant.

Olivier Delacroix a rencontré des femmes et des hommes qui affrontent avec courage une mémoire défaillante qui altère et transforme leur vie et celle de leurs proches. Les obligeant à envisager sans cesse le jour d’après avec de nouveaux repères.