« Le temple égyptien de Dendérah » sur France 5 jeudi 25 avril 2024 (vidéo)

Au sommaire de "Science grand format" jeudi 25 avril 2024 à 21:05 sur France 5, deux documentaires inédits : « Le temple égyptien de Dendérah » et « Les sphinx des temples d'Amon ».

Les vestiges du passé remplissent les vides dans le puzzle de l'histoire égyptienne.

Ce jeudi 25 avril 2024 à partir de 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous propose de découvrir deux documentaire inédits.

21:05 Le temple égyptien de Dendérah

Situé sur la rive ouest du Nil, le majestueux temple de Dendérah est considéré comme l’un des mieux préservés de toute l’Égypte. Entre autres richesses, il révèle un plafond astronomique remarquable et d’extraordinaires représentations polychromes des signes du zodiaque. Un patient travail de restauration a permis d’en révéler les couleurs d’origine. Dédié à la déesse Hathor, ce site était vénéré par les pharaons, notamment par la légendaire Cléopâtre. Des archéologues continuent d’explorer ce site majeur et nous dévoilent de nouvelles découvertes, en particulier sur le rôle des prêtres astronomes et les pratiques religieuses de l’Égypte antique.

21:55 Les sphinx des temples d'Amon

Dans la ville de Louxor se trouve une voie qui étaient autrefois bordée de plus de mille sphinx monumentaux, dont certains étaient ornés de têtes de bélier. Ces sphinx étaient les gardiens spirituels de la voie, lieu où se déroulaient des rites importants pour marquer la crue annuelle du Nil. Après des années de travaux, une équipe d’archéologues explorent de nouveau l’allée, presque entièrement restaurée, ainsi que les temples et chapelles qui jalonnent son cours. Pourquoi cette voie était-elle si importante ? Qui l’a fait construire ? Quels secrets peut-elle révéler sur les croyances du monde ancien ?