Les insectes, une vie sexuelle foisonnante à découvrir sur ARTE samedi 28 avril 2024

Samedi 27 avril 2024 à 22:30, ARTE vous propose une exploration aussi malicieuse qu’instructive des trésors d’inventivité déployés par les insectes et les araignées dans leurs "parties de pattes en l’air".

Il existe sur la planète dix milliards de milliards d’espèces d’insectes et d’arachnides – et presque autant de stratégies reproductives, des plus plan-plan aux plus étranges. Peu connues du grand public, elles fascinent toujours autant les entomologistes, ravis de pouvoir observer leurs sujets folâtrer sous leur microscope.

Comment s’y prennent donc les grillons, mouches ou araignées pour repérer le partenaire idéal ? Quelles spécificités anatomiques entrent en jeu dans la copulation ? Comment expliquer les pratiques de cannibalisme sexuel pratiquées par certaines espèces ? Et – question cruciale –, ces petites bêtes éprouvent-elles, elles aussi, du plaisir pendant l’acte ?

Biais sexistes

Des assourdissantes parades nuptiales des grillons aux accouplements à haut risque (pour monsieur !) de la terrifiante veuve noire, des petits cadeaux amoureux de la mouche dansante aux éjaculations spectaculaires de la drosophile, les techniques mises en place par nos amis les insectes pour transmettre leurs gènes ne manquent pas d’inventivité.

Dans la nature ou en laboratoire, ce documentaire propose un panorama instructif et plein d’humour des comportements sexuels de ces invertébrés, qui ne manqueront pas d’étonner les mammifères que nous sommes.

Des scientifiques passionnés (et un brin voyeurs) présentent leurs recherches les plus récentes en la matière, dans un champ où beaucoup de questions restent encore à explorer. L’occasion de soulever notamment certains biais sexistes de l’entomologie, liés à nos propres représentations de la sexualité – longtemps, les chercheurs se sont avant tout penchés sur le comportement des mâles, présumant les femelles passives… Des idées reçues enfin en passe d’être corrigées !