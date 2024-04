« Sauvons les enfants ! » : récit d'un sauvetage de juifs en partance pour Auschwitz, lundi 29 avril 2024 sur France 3

À voir ou à revoir dans la case documentaire “La ligne bleue”, lundi 29 avril 2024 à 23:00 sur France 3, le film « Sauvons les enfants ! » qui raconte l'un des plus grands sauvetages de juifs en partance pour Auschwitz.

Le 11 septembre 1942, près de 600 juifs du nord de la France sont raflés et réunis dans une gare de marchandises à Lille.

Durant cette journée tragique, près de 40 personnes, en majorité des enfants, seront sauvés par des cheminots et des civils héroïques.

Ce film est le récit d'un des plus grands sauvetages de juifs en partance pour Auschwitz connu en Europe.

Avec les témoignages de ces enfants d'alors ayant échappé à la déportation : Fella et Eric Adamski, Maurice Baran-Marszak, Julien Cogez, Georgette Douce, Rose-Marie Dubos, Henriette Lerner, Oscar Stulzaft et Hélène Zupnik.

Genèse du film

C’est en 2019 que la réalisatrice Catherine Bernstein a découvert l’histoire de la rafle lilloise du 11 septembre 1942 à travers l’ouvrage Sauvons les enfants de Grégory Célerse.

Fascinée par ce sauvetage inédit et son déroulement, elle rencontre l’auteur qui lui raconte comment il a découvert par hasard cette histoire en 2013. Il n’avait jusqu’alors jamais entendu parler de cette histoire qui s’est déroulée dans sa ville.

Le 11 septembre 1942, près de 600 juifs du nord de la France sont raflés et réunis dans la gare de triage de Lille-Fives. C’est alors que de façon totalement improvisée et à leurs risques et périls, des cheminots et des riverains vont du matin jusqu’au soir contourner l’étroite surveillance des soldats allemands pour petit à petit faire sortir de la gare puis mettre en sûreté une quarantaine de personnes, dont la plupart sont des enfants.

Confronté à cette histoire incroyable et totalement tombée dans l’oubli, Grégory Célerse décide de partir à la recherche des enfants qui ont été sauvés ce jour-là et qui pour la plupart ne connaissaient pas leur propre histoire. Il ressort de cartons poussiéreux des documents jaunis par le temps. Petit à petit, telles les pièces d’un puzzle, il met au jour une histoire humaine beaucoup plus vaste.

Ensemble, Catherine Bernstein et Grégory Célerse ont décidé de faire un film documentaire pour raconter cette histoire extraordinaire.

Mais, pour la réalisatrice, se pose rapidement la question de la conception filmique : comment, avec qui et avec quoi évoquer une histoire complètement oubliée depuis soixante-dix ans ?

Il ne restait que peu d’éléments pour reconstituer les événements : quelques rares enfants sauvés, qui étaient assez grands à l’époque, pour avoir gardé des souvenirs de cette journée tragique et des documents rédigés juste après guerre par certains de ceux qui avaient participé à ce sauvetage mais qui avaient disparu depuis longtemps.

Quant à la gare de triage de Lille-Fives, elle n’existait plus. Elle avait été bombardée, à peine deux mois après les événements, en novembre 1942, et aucune photographie des lieux de cette époque n’a été retrouvée.

Catherine Bernstein choisit alors de mettre en scène un narrateur qui va, grâce à ses recherches, reconstituer les événements qui se sont déroulés le 11 septembre 1942 dans la gare de triage de Lille-Fives. Pour ce faire, il va rencontrer les rares témoins directs et plonger dans les témoignages écrits laissés par les sauveteurs.

Quant à la gare, grâce aux plans conservés et découverts dans les archives départementales et au témoignage de la fille du sous-chef de gare, Mme Dubosc, elle va être reconstituée sous nos yeux tout au long du film en maquette de train.

Petit à petit, la maquette avec ses petits personnages et ses trains miniatures va prendre vie et nous restituer ces histoires individuelles pour les replacer au sein d’une grande histoire collective : celle de gens courageux qui ont sauvé des vies, celle d’un bébé, celle d’un enfant, celle d’un homme ou celle d’une femme. Une vie et puis une autre… et encore beaucoup d’autres.

Ce film retrace un événement oublié faisant partie de la Shoah. Il fait appel aux survivants comme aux disparus et mobilise l’esprit de résilience et de résistance : résilience pour ces enfants qui ont vu disparaître leurs parents, résistance pour ces civils qui ont sauvé ces enfants dans un geste d'humanité et de liberté. Ce film rare retrace la chronologie de cette journée si singulière, son déroulement précis et presque incroyable, nous permettant de comprendre ce qui s'est réellement passé mais aussi le courage dont ont fait preuve ces héros de l'ombre pour secourir les enfants au péril de leur vie.