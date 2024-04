« Les halles ont le ventre en poupe » sur France 5 mardi 30 avril 2024

Mardi 30 avril 2024 à 21:05, France 5 diffusera « Les halles ont le ventre en poupe », un documentaire inédit réalisé par Lionel Baillon qui revient sur le grand retour des halles dans nos agglomérations.

Elles sont en passe de devenir le symbole des centres-villes en pleine mutation : les halles font leur grand retour au cœur de nos agglomérations, pour le plus grand plaisir de sept Français sur dix, ravis de pouvoir faire toutes leurs courses alimentaires à deux pas de chez eux, sans avoir à courir les zones commerciales qui ont longtemps fait de l’ombre aux petits commerçants de quartier.

Les halles ont une histoire qui démarre au milieu du XIXe siècle. À l’origine, une révolution architecturale avec les fameuses halles centrales de Paris imaginées par Victor Baltard.

Durant près d’un siècle, ces pavillons constitueront le garde-manger de la capitale, le ventre de Paris comme le surnomme Emile Zola dans son roman. Jusqu’à leur destruction dans les années 70.

Et durant une trentaine d’années, partout en France, les halles vont connaître un déclin …

Mais aujourd’hui, elles font peau neuve et rivalisent d’innovations pour attirer le client dans leurs allées. Les commerçants se bousculent pour y installer leurs étals car les clients sont prêts à y dépenser bien plus que sur les marchés.

Depuis cinq ans en France, une soixantaine de communes ont rénové ou créé une halle comme à Angers, Toulouse, Saint-Etienne ou encore Narbonne. Des chantiers à plusieurs millions d’euros. Et de plus en plus de communes tentent d’imiter, car à la clé, c’est toute l’économie locale qui en sortirait gagnante.

De bons produits, de la convivialité, des clients heureux et qui dépensent, c’est l’équation gagnante des halles sur laquelle une famille basque, les Alaman, est entrain de surfer, en multipliant les ouvertures et quadrillant la France avec leur enseigne Biltoki.

Le succès n’a pas échappé aussi à la grande distribution avec des enseignes spécialisées, comme Grand Frais, le leader dans le secteur, reprenant les codes des halles d’antan. Mais avec les techniques de vente bien actuelles des grandes surfaces.

Comment les halles inventées par Victor Baltard sont redevenues tendances ? Comment ces nouveaux lieux de vie font-ils pour attirer toujours plus de monde ? Quelles sont les recettes du succès ?