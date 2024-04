Mécanos express saison 10 - Les deux derniers épisodes diffusés sur RMC Découverte mardi 30 avril 2024

Mardi 30 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Mécanos express".

Pour cette saison, tout tourne autour de Michael Manousakis, de son équipe et de son chantier de 22 000 mètres carrés à Peterslahr, où plus de 1 000 voitures américaines se côtoient, avec des véhicules dont vous n'avez jamais entendu parler, et que vous n'avez encore jamais vus. Mais nous ne restons pas seulement dans le Westerwald. Nous accompagnons les garçons dans leurs grandes aventures loin de chez eux, en Autriche, en Italie et dans la Grèce natale de Michael.

Mais ce ne serait pas les copains d'acier si tout se passait sans accroc. Un véhicule amphibie ? Ou un escalier d'avion mobile ? Ou simplement un Humvee et un véhicule militaire tout-terrain très large ? Tout cela est disponible chez le concessionnaire automobile le plus insolite d'Allemagne, au milieu de la paisible Westerwald. Les clients les plus bizarres et les plus fous viennent chez le plus grand concessionnaire de véhicules militaires américains hors d'usage, à la recherche des véhicules les plus insolites.

21:10 Épisode 10x12 Chercheur d'or



Le rêve de Michael semble enfin se réaliser - décoller en tant que pilote dans sa bien-aimée DC3. Les deux dernières années ont été pavées d'obstacles. Un désastre a suivi l'autre. Des problèmes techniques et de graves dommages causés par la tempête ont à maintes reprises brisé le rêve de voler. Mais maintenant, il semble que le projet passionné de Michael pourrait enfin connaître une conclusion réconciliante, le rapprochant considérablement de son objectif de faire voler la DC3 jusqu'en Grèce.

Pendant ce temps, le plan de Robert d'exploiter de l'or en Afrique avec le soutien de Michael prend de l'ampleur. Dans un entrepôt externe, une station de traitement d'eau attend l'approbation finale et le transport vers l'Afrique.

22:05 Épisode 10x12 Air catastrophe



Dans le dernier épisode de la saison anniversaire, les rêves se réalisent. Le travail des deux dernières années porte enfin ses fruits.

La DC3 est prête pour la grande aventure. C'est parti pour la Grèce, y compris une circumnavigation de l'Acropole. En Grèce, Michael marche alors sur les traces de son passé. Il rend visite à sa famille et à un moulin à olives ancestral à Crète.

Le vol aller a donc été réussi pour la DC3, mais le "Rosinenbomber" (le bombardier aux raisins), chargé de la toute dernière idée commerciale de Michael - l'huile d'olive grecque, réussira-t-il également le vol retour ?