L'histoire au scalpel : Napoléon à Sainte-Hélène - Le dernier acte sur France 5 jeudi 2 mai 2024 (vidéo)

À découvrir sur France 5 jeudi 2 mai 2024 à 21:05 dans "Science grand format", « Napoléon à Sainte-Hélène - Le dernier acte », un nouveau volet de la collection documentaire "L'histoire au scalpel".

Nouvelle enquête pour Philippe Charlier, et pas des moindres, puisque le médecin légiste et anthropologue s'intéresse à un patient au destin hors du commun : l’empereur Napoléon Bonaparte. Une aventure passionnante qui le mène à Sainte-Hélène pour éclairer les circonstances de sa mort.

Un documentaire inédit de la collection "L'histoire au scalpel" dans laquelle, grâce à des analyses et des prélèvements jamais réalisés, Philippe Charlier lève le voile sur les derniers mystères qui entourent la mort de grands personnages historiques.

Napoléon à Sainte-Hélène - Le dernier acte

5 mai 1821, Napoléon Bonaparte s’éteint après cinq ans d’exil sur l’île de Sainte-Hélène à l’âge de 51 ans.

Plus de 200 ans plus tard, Philippe Charlier réouvre un des cold cases les plus célèbres de l’histoire ! Une enquête unique sur les derniers moments de l’empereur pour tenter de percer les mystères des circonstances de sa mort. Napoléon a-t-il été empoisonné à l’arsenic par ses geôliers anglais ? Dans quelles conditions l’autopsie s’est-elle déroulée ? Était-il atteint d’un cancer ? Pourquoi existe-t-il autant de masques mortuaires de l’empereur ?

Pour la première fois, Philippe Charlier a obtenu l’autorisation de se rendre sur l’île de Sainte-Hélène pour y mener une enquête archéologique et scientifique sur les traces de l’empereur ! Des fouilles et des prélèvements dans la résidence de Longwood où l’empereur a vécu ses dernières années, exilé au milieu de l’océan Atlantique à plus de 7 000 km de l’Europe.

Notre médecin des morts Philippe Charlier va passer l’île au scanner et tenter, grâce à de nombreux examens sur des reliques, de reconstituer le dossier médical d’une des plus grandes figures de l’histoire de France. À partir des masques mortuaires, Philippe Charlier, aidé par Philippe Froesch, spécialiste de la reconstitution faciale, tentent de créer le dernier visage de Napoléon sur son lit de mort.

Un polar scientifique et historique passionnant au cœur de la légende napoléonienne !