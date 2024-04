"Eurostar : la techno du TGV qui défie la Manche" sur RMC Découverte jeudi 2 mai 2024

Jeudi 2 mai 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Eurostar : la techno du TGV qui défie la Manche", un document inédit qui propose une immersion dans un réseau emblématique qui a changé la vie des européens.

L'Eurostar....Cela fait 30 ans aujourd'hui que cette ligne de train unique au monde a mis Paris à seulement 2h15 de Londres. Empruntée par 10 millions de passagers chaque année, ce trait d'union européen repose sur une construction fantasmée pendant des siècles et désormais mythique qui vit le jour en 1994 : le tunnel sous la Manche.

Pour la première fois, un tunnel ferroviaire traversait la mer sur 50 kilomètres, à 75 mètres de profondeur sous la surface. Il a fallu 6 ans d'un chantier exceptionnel pour donner naissance à l'ouvrage sous-marin le plus long du monde.

Les contraintes imposées par le tunnel en terme d'alimentation électrique, de différence thermique, de sécurité, représentent un ensemble complexe à gérer pour les équipes de l'Eurostar. Mais ce ne sont pas les seules, elles s'ajoutent à celles nées des spécificités des réseaux ferroviaires nationaux que l'Eurostar emprunte et à la nécessité de coordination entre tous ces acteurs.

En gare, il a fallu également que les grands gestionnaires nationaux s'adaptent, et organisent des zones frontalières aut sein même de leurs bâtiments historiques.

Mais les défis de l'Eurostar ne s'arrêtent pas là.

Dans les dépôts de la compagnie, ingénieurs et techniciens adaptent, réparent et déploient sur les rails, en temps et en heure, des rames à la pointe de la technologie capables d'intégrer les contraintes internationales.

Sur les rails circulent des rames qui n'ont cessé de s'améliorer au fil du temps, tandis que sous leurs roues, les voies sont continuellement renouvelées à travers le continent, pour répondre aux besoins de la haute vitesse.

Avec les années le réseau s'est étendu. Après Le Royaume Uni, la France et la Belgique, c'est désormais les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont connectés par l'Eurostar, aujourd'hui le premier réseau européen.

Comment s'articulent les nombreux rouages nécessaires à la mise en place d'une ligne internationale ? Comment assurer le fonctionnement d'un ouvrage aussi crucial et complexe que le tunnel sous la Manche ? Comment orchestrer, au quotidien, une des liaisons ferroviaires les plus complexes au monde ?

Accompagnés par des personnels de bord, des ingénieurs, des techniciens, avec la présence exceptionelle de la directrice générale de l'Eurostar, nous partons à la rencontre des experts du rails et découvrons les coulisses d'un réseau emblématique qui a changé la vie des européens.