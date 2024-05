"Les Brown : génération Alaska" - La 14ème saison débute sur RMC Story dimanche 5 mai 2024

Dimanche 5 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera les trois premiers épisodes inédits de la 14ème saison de la série documentaire "Les Brown : génération Alaska".

Au fin fond de l'Alaska, on a récemment découvert une famille qui vit à l'état sauvage.

Billy Brown, sa femme Ami et leurs sept enfants sont si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six et neuf mois sans voir personne. Ils ont développé leur propre dialecte, se définissent comme une "meute" et dorment toujours tous les neuf dans le même chalet.

Aucun doute, ils ne ressemblent à aucune autre famille américaine !

21:10 Épisode 14x01 À la croisée des chemins

C'est le printemps, et les ambitions de la Meute les mènent vers de nouveaux horizons.

Gabe et Bam s'associent pour rebâtir le ranch à l'aide d'arbres brûlés.

22:05 Épisode 14x02 Coeur de loup



La veille de leur voyage de retour en Alaska, Bird doit faire face à une crise bouleversante.

Bear et Raiven décident de gravir la montagne et de commencer leur vie de famille.

23:05 Épisode 14x03 Leçons douloureuses



Tandis que Bird doit être opérée d'urgence, Gabe s'embarque dans une mission difficile pour bâtir son logement.

Raiven a droit à son premier cours de vie en autarcie avec Bear.