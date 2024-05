13h15 le dimanche du 19 mai 2024 - Portrait de Jackie Kennedy sur France 2

Trente ans jour pour jour après la mort de Jackie Kennedy, "13h15 le dimanche" propose ce 19 mai 2024 une série documentaire inédite, riche d'archives sur cette icône du XXe siècle. Un regard intimiste posé sur cette légendaire "First Lady".

Jackie Kennedy est devenue une légende et son prénom résume toute l’ambivalence d’une femme tiraillée entre le poids des responsabilités et ses propres rêves, entre sens du devoir et quête de liberté, à une période charnière pour les femmes de son époque.

En quatre épisodes sont dévoilées les blessures de l’enfance, la joie de ses études à Paris, les remous de ses amours avec John Fitzgerald Kennedy, l’aventure avec le milliardaire Aristote Onassis… Suivant un parti pris intimiste et portée par des archives très riches et des reconstitutions saisissantes, la série amène au plus près de ce que Jackie a pu ressentir.

L’écrivaine Katherine Pancol, les historiennes Nicole Bacharan et Hélène Harter, la journaliste Maud Guillaumin : quatre biographes de Jackie Kennedy apportent leur éclairage et lèvent le voile sur de nombreux aspects méconnus de sa vie.

Épisode 1 • Faire face

A Dallas, le 22 novembre 1963, JFK vient d’arriver à l’hôpital. Les médecins tentent désespérément de le sauver. Jackie, la femme du président américain, refuse de sortir de la salle d’opération. Elle exige de rester auprès de lui. Jusqu’au bout. La "First Lady" fait preuve d’une force de caractère peu commune. Puisque son mari a été mortellement blessé, il faut que la légende s’inscrive dans la postérité.

Épisode 2 • Écrire la légende



Comment faire pour que les secrets de John Fitzgerald Kennedy ne viennent pas entacher la légende ? Jackie s’emploie à faire entrer son mari dans l’Histoire, quitte à camoufler ce qui doit l’être. Tout plutôt qu’une humiliation publique qui abîmerait le souvenir de JFK et de leur couple...

Épisode 3 • Survivre

Jackie Kennedy se retrouve veuve à seulement 34 ans, et la perte de son mari est une tragédie qui vient se greffer sur d’autres blessures, et notamment le deuil de deux autres enfants, qu’elle a tenu à rassembler au cimetière d’Arlington autour du cercueil de son défunt mari. Et maintenant ? Qui, de l’épouse Kennedy ou de Jackie la femme libre, va l’emporter ? Elle se met au service de Robert Francis Kennedy, dit Bobby, le frère de JFK, et joue les conseillères de l’ombre.

Épisode 4 • Renaître

L’assassinat de Bobby Kennedy, le 5 juin 1968, ranime chez Jackie la blessure vécue cinq ans plus tôt avec la mort de John. Comment supporter cette nouvelle perte, brutale et injuste ? Jackie fera un choix radical : écrire une nouvelle page de sa vie, avec un nouvel homme, Aristote Onassis. Un mariage surprise et un nouveau patronyme qui heurte une Amérique attachée à son icône.

Une série de Caroline Halazy / Brainworks, avec Raphaël Aupy et Camille Dalbéra.