Griselda Blanco : la vraie histoire du mentor d'Escobar à découvrir sur RMC Story lundi 6 mai 2024

Lundi 6 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera un volet inédit de la collection documentaire « Gangsters, les diables de l'Amérique » consacré à Griselda Blanco, mentor de Pablo Escobar.

Connue sous le surnom de "La Marraine", Griselda Blanco est une figure emblématique du monde du crime, dont la vie semble tout droit sortie d'un film.

Cette femme a bâti un empire en organisant le transport de tonnes de cocaïne de la Colombie vers les États-Unis. Sa réputation de femme impitoyable, établie sur des dizaines de meurtres, fait d'elle une des figures les plus craintes et respectées. Comment une femme a-t-elle pu s'imposer dans ce monde dominé par les hommes, et quelle était la clé de son pouvoir indéniable ?

La traque de Griselda Blanco par les forces de l'ordre a été marquée par des rebondissements dignes d'un thriller. Pendant plus d'une décennie, "La Marraine" a réussi à déjouer les tentatives d'arrestation. Opérant depuis l'ombre, elle se déplaçait constamment, utilisant de faux noms et modifiant son apparence avec des déguisements pour rester insaisissable.

Son procès retentissant a été marqué par des révélations choquantes, des rebondissements, mais aussi des scandales.

Dans ce documentaire inédit, Michael Corleone, le seul fils encore en vie de Griselda Blanco, témoigne en exclusivité. Son récit permet de jeter une lumière inédite sur la vie personnelle de cette femme, dont le nom évoque à la fois crainte et fascination. Quels secrets révèlera-t-il sur sa mère, cette figure à la fois redoutée et vénérée ? Comment a-t-il grandi sous l'ombre de cette femme si controversée ?