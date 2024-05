« Les fantômes du Tonkin » : à la recherche des soldats morts à Diên Biên Phu sur France 3 lundi 6 mai 2024

Lundi 5 mai 2024 à 22:40 dans la case documentaire "La ligne bleue", France 3 diffusera « Les fantômes du Tonkin », un film réalisé par Patrick Jeudy.

Juin 1955. Un an après la bataille de Diên Biên Phu, le capitaine Paul Belmont est envoyé seul pour retrouver les tombes des soldats morts sur le champ de bataille. Sa mission devait durer quinze jours, il restera un mois. Aux prises avec les intempéries et un terrain hostile, il identifiera huit soldats sur les milliers de dépouilles enfouies dans le sol de Diên Biên Phu.

À son retour, il consigne dans son rapport des recommandations empreintes d’optimisme et annonce que « la presque totalité des tués pourrait être retrouvée ». Mais il n’en sera rien et sa mission sera la première et la dernière.

Basé sur le rapport rédigé par le capitaine à son retour, Les fantômes du Tonkin raconte l’odyssée de Paul Belmont, un homme seul au pays des morts, et plonge dans l’après, lorsque la fureur est retombée et que le sang a séché.

Soixante-dix ans après, à l’aide d’images d’archives et de documents personnels, le film fait ressurgir la mémoire de ces combattants perdus et les traces de la dernière grande bataille de l’armée française.