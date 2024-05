Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète - Ruptures de barrages sur RMC Story jeudi 9 mai 2024

Jeudi 9 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" qui sera consacré aux ruptures de barrages.

Qu'elle soit progressive ou brutale, partielle ou totale, la rupture d'un barrage peut avoir des conséquences catastrophiques, déclenchant des vagues aussi puissantes qu'un tsunami qui peuvent tout balayer sur leur passage.

Lorsque le drame arrive, les volumes d'eau sont tels qu’une rupture de barrage entraîne des dégâts considérable. Destructions d'habitations, disparitions de villages entiers, noyades ou ensevelissements de dizaines, de centaines et parfois même de milliers de personnes, le bilan d’une rupture de barrage s’avère souvent tragique.

Grâce à des archives exceptionnelles et à des images de synthèses, vous allez revivre les 10 plus grandes catastrophes liées à des ruptures de barrages. Quelle a été l’origine de ces désastres ? Comment auraient-ils pu être évités ? Et quelles traces ont-ils laissé dans la mémoire collective ?

Des États-Unis jusqu'au Laos, en passant par la France, le Brésil ou encore l'Italie, découvrez le classement des 10 ruptures de barrages les plus dramatiques de l’histoire.