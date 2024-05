"Les Brown : génération Alaska" - 3 épisodes inédits sur RMC Story dimanche 12 mai 2024

Dimanche 12 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 14ème saison de la série documentaire "Les Brown : génération Alaska".

Au fin fond de l'Alaska, on a récemment découvert une famille qui vit à l'état sauvage.

Billy Brown, sa femme Ami et leurs sept enfants sont si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six et neuf mois sans voir personne. Ils ont développé leur propre dialecte, se définissent comme une "meute" et dorment toujours tous les neuf dans le même chalet.

Aucun doute, ils ne ressemblent à aucune autre famille américaine !

21:10 Épisode 14x04 Retour à la maison



La fratrie se rend à Haines, en Alaska, afin de trouver un nouveau logement pour Noah.

Bam et Gabe affrontent des prédateurs affamés après une longue hibernation.

22:05 Épisode 14x05 Le code de survie



Noah risque de laisser filer la propriété de ses rêves lorsqu'il prend le temps d'aider une famille dans le besoin.

Bear invente un nouveau moyen d'accomplir une tâche fastidieuse.

23:05 Épisode 14x06 Oh mon bateau



Une fois de plus, les problèmes arrivent au plus mauvais moment pour les Brown : la fratrie rencontre quelques soucis mécaniques avec son bateau alors qu'elle a bien d'autres priorités. Sous pression car attendue pour visiter une maison aux allures de propriété de rêve, la petite tribu se démène pour régler la panne au plus vite.

Bam, quant à lui, prend quelques cours auprès d'un exploitant agricole de Washington afin d'apprendre à produire son propre foin et ainsi faire des économies au ranch.

Bear et Raiven apprennent de bonnes nouvelles...