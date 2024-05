« Homosexuels et lesbiennes face au nazisme » sur France 5 dimanche 12 mai 2024

Dimanche 12 mai 2024 à 22:40 dans "La case du siècle", France 5 diffusera le document inédit « Homosexuels et lesbiennes face au nazisme » de Michel Viotte, Jean-Pier Delaume-Myard et Edouard Lenormand.

La Journée mondiale du 17 mai nous rappelle le chemin parcouru en France pour lutter contre les LGBTQIphobies, mais aussi les progrès qui sont encore devant nous, et le rôle de chacune et chacun pour œuvrer à une société plus inclusive, protectrice et respectueuse des droits et de la vie des homosexuels.

Ce film retrace le parcours de ces hommes et de ces femmes persécutés par le troisième Reich en raison de leur orientation sexuelle et fait revivre l’enfer vécu par les victimes dans les camps de concentration, qui devaient porter le tristement célèbre triangle rose. Un éclairage bouleversant sur cette abominable période de l’histoire et le combat des victimes pour faire reconnaître leurs souffrances et leurs préjudices.

Présentation du film

Après une mise en contexte de l’Europe des années 20, où l’homosexualité était « tolérée », le film détaille les mécanismes de la répression et la montée du nazisme à partir de 1933. Sont ensuite relatés les interrogatoires de la gestapo, la déportation, l’horreur des camps avec tout ce que cela comporte d’humiliations et de sévices, le travail forcé, l’intégration dans les troupes de la Wehrmacht sur le front de l’Est, ainsi que les expérimentations réalisées par les nazis sur les homosexuels et les lesbiennes…

La fin du film rappelle la reconnaissance tardive de l’Allemagne et de la France des préjudices subis par les homosexuels et lesbiennes durant cette période sombre de l’histoire.

Le récit est porté par le témoignage de plusieurs survivants qui ont pu être enregistrés dans les années 90, avant leur disparition. Des photos personnelles de leur vie avant-guerre viennent illustrer leurs destins brisés.

Pour évoquer en images les formes de la répression, d’importantes recherches d’archives ont été entreprises aux Etat-Unis (au USC Shoah Foundation - University of Southern California ; United States Holocaust Memorial Museum – USHMM ; National Archives and Records Administration - NARA et au Library of Congress), ainsi qu’auprès de nombreux fonds en France, en Allemagne et en Europe.

Des documents rares et inédits ont ainsi été rassemblés qui témoignent de l’univers concentrationnaire. Des prises de vues ont également été réalisées dans les vestiges de camps (Ravensbrück, Sachsenhausen et Struthof) afin de restituer au plus près l’aliénation de cet univers contraint, la dépersonnalisation des individus et leur isolement.