« Top Gun : les coulisses du grand retour » sur M6 mardi 14 mai 2024

Ce mardi 14 mai 2024 à 23:05, M6 diffusera « Top Gun : les coulisses du grand retour », un documentaire réalisé par Louis Lanher qui dévoile les secrets de fabrication des deux films.

Avions de chasse, romance, haute voltige et adrénaline… "Top Gun", c’est le film culte qu’on ne présente plus, la référence du film d’aviation.

Lors de sa sortie en 1986, le monde se prend à rêver de devenir pilote de chasse. La faute à un jeune acteur au charisme inégalable qui sera propulsé superstar : Tom Cruise. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour que l’acteur enfile à nouveau la combinaison du pilote légendaire.

Si le premier film avait déjà bouleversé les codes du genre à l’époque, les producteurs ont décidé de frapper encore plus fort avec "Top Gun : Maverick", ce nouvel opus promet aux spectateurs des sensations encore plus fortes et plus vraies que nature.

De Top Gun à Maverick, vous saurez tout sur les secrets de fabrication de deux films hors normes.