« Qui a tracé les lignes de Nazca : les dernières théories » sur RMC Story vendredi 17 mai 2024

Vendredi 17 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera « Qui a tracé les lignes de Nazca : les dernières théories », un document inédit à la télévision.

Les mystérieuses lignes de Nazca, tracées dans l'aride désert de Nazca au Pérou, continuent de captiver les chercheurs et le public.

Ces imposants géoglyphes, de gigantesques dessins dessinés à même le sol, couvrent une vaste zone et illustrent principalement des figures d'animaux, de plantes, ainsi que divers motifs géométriques. Les estimations suggèrent que ces œuvres ont été réalisées entre 500 avant J.-C. et 500 après J.-C. par une civilisation ancienne et pré-inca, très probablement la culture Nazca.

Ce qui fascine particulièrement dans l'étude des lignes de Nazca, c'est non seulement leur taille monumentale et la précision extraordinaire de leur tracé, réalisé dans une période où la technologie était rudimentaire, mais également le mystère entourant leur conception. Certaines de ces figures sont si vastes qu'elles ne révèlent leur véritable splendeur que lorsqu'elles sont observées du ciel, un point de vue impossible à atteindre pour les créateurs de l'époque.

Cette réalité soulève une question intrigante : comment une civilisation ancienne a-t-elle réussi à concevoir et réaliser d'aussi gigantesques dessins sans la capacité de les observer du ciel ? Les avancées récentes en recherche archéologique pourraient-elles enfin dévoiler certains de leurs mystères ? Quelle est la véritable raison d'être des incroyables lignes de Nazca ?