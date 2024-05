Dimanche 19 mai 2024 à 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale pour commémorer le 50ème anniversaire de l’élection de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence de la République.

Dimanche 19 mai 1974, Valéry Giscard d’Estaing, âgé de 48 ans, était élu président de la République. Cinquante ans après jour pour jour, dimanche 19 mai 2024 sur France 5 et sur la plateforme france.tv, les Français, de toutes générations, pourront découvrir, ou se remémorer, la destinée exceptionnelle, la personnalité, les combats politiques et les réformes clés du troisième président de la Ve République.

En immersion dans la campagne de 1974 du candidat qui casse les codes de l’époque et dans l’intimité des confidences du président sur ses années au pouvoir, les documentaires 1974, une partie de campagne et Giscard, de vous à moi - Les confidences d’un président éclaireront les Français sur la voie politique inédite ouverte par Valéry Giscard d’Estaing.

21:05 1974, une partie de campagne

1974, une partie de campagne, titré à l'origine 50,81 %, est un film documentaire de Raymond Depardon sur la campagne de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1974.

Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre de l’Économie et des Finances, se lance dans une campagne « à l’américaine ». Raymond Depardon suit le fringant candidat à la présidentielle. Il est partout : dans sa DS, dans son hélicoptère, dans les réunions avec son équipe de campagne, dans ses meetings, dans son bureau quand Giscard attend seul les résultats du second tour. Raymond Depardon capte des instants rares et historiques de la classe politique française.

Réalisé en 1974 sur commande du futur président, le film fut longtemps censuré et ne fut diffusé pour la première fois que le 20 février 2002. Inspiré par le cinéma direct américain, Depardon accepta ce travail sans rémunération, seul l'ingénieur du son était payé.

22:35 Giscard, de vous à moi – Les confidences d’un président

Le plus jeune président de la Ve République raconte ainsi tous les faits marquants de sa vie politique, ses succès et ses échecs, ses réussites et ses déceptions.

Il parle de ses premières années au pouvoir à l’ombre de De Gaulle, de ses cent soixante-dix tête-à-tête avec le général. Il évoque ses relations, souvent difficiles, avec Pompidou. Il retrace sa victoire de 1974 et sa défaite de 1981. Il se souvient de son long conflit avec Chirac et de ses surprenantes rencontres avec Mitterrand. Il retrace les moments-clés de son septennat, de la libéralisation de l’IVG aux grandes initiatives internationales, des nombreuses réformes de société au changement de Premier ministre, de l’affaire des diamants à l’histoire intime de sa défaite. Il évoque ses combats pour l’Europe, avec le soutien de son ami Helmut Schmidt. Il explique comment il a tenté de repartir après l’échec, pourquoi il a préféré, en 1995, Chirac à Balladur. Et il parle de lui, de son arrivée à l’Élysée, de ce surprenant « vertige » lors de son premier 14 Juillet, de la « morsure » de la défaite de 1981.

L’occasion pour cet ancien président, ce réformateur traditionnaliste, et si peu conformiste, de nous dire « ses vérités ».