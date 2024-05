« Kendji Girac : révélations sur la face cachée du chanteur » sur RMC Story lundi 20 mai 2024

Lundi 20 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit « Kendji Girac : révélations sur la face cachée du chanteur ».

2,5 grammes d’alcool dans le sang, consommation de cocaïne, blessure par arme à feu. Qu’arrive-t-il donc à la star française Kendji Girac ?

Dans la nuit du 21 au 22 avril, un drame se produit sur le camp des gens du voyage de Biscarosse dans les Landes. Le chanteur de 27 ans Kendji Girac est conduit aux urgences : une balle a perforé sa poitrine. Deux jours plus tard, alors que le chanteur a évoqué un accident de manipulation dans un premier temps, le procureur de la République de Mont-de-Marsan livre une version tout autre en direct sur BFMTV : Kendji a en réalité tenté de "simuler un suicide" pour faire du chantage à sa compagne. L’enquête ouverte par la Justice devrait donc être classée sans suite mais les circonstances de ce fait divers restent floues.

Une bien mauvaise publicité pour Kendji qui est toujours apparu comme le gendre idéal auprès de son public. Depuis sa victoire dans "The Voice" en 2014, alors qu'il avait seulement 17 ans, le chanteur aux 5 albums n’a jamais fait parler de lui. Un premier opus vendu à plus de 1 million d’exemplaires et resté 12 semaines N°1 des ventes, sa trajectoire parmi les chanteurs français était toute tracée. Mais alors que s’est-il passé ces dernières années dans la vie de l’interprète de "Color Gitano" ?

Certains parlent d’addiction à l’alcool, à la cocaïne. Quels sont ses liens avec la communauté gitane dans laquelle il a grandi et avec laquelle il continue de cohabiter au moins six mois dans l’année ? Sa femme l’avait-elle vraiment menacé de le quitter en emmenant sa fille avec elle ? A-t-il exercé un chantage au suicide pour que sa femme renonce à le quitter ?

De Paris à Biscarosse, enquête sur la descente aux enfers du chanteur de 27 ans.