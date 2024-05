« C'est pour demain » enquête sur l'alimentation menée par Guy Lagache sur TMC mardi 21 mai 2024 (vidéo)

Mardi 21 mai 2024 à 21:25, à l'occasion de la Journée Internationale de la Biodiversité, TMC diffusera « C'est pour demain », un documentaire inédit co-réalisé par Guy Lagache, Nadjet Ghemzi, Camille Desmaison-Fernandez et Lucile Bertrand.

Le saviez-vous ? : nos habitudes alimentaires pèsent plus lourd sur le climat que nos voitures. La production de nourriture, c’est 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contre seulement 28% pour les transports par exemple. Lorsque nous mangeons, nous avons un impact direct sur la planète !

Guy Lagache nous emmène sur le terrain pour répondre à une question simple : comment est-il possible de se nourrir sans mettre en danger les équilibres environnementaux ? Comment continuer à se faire plaisir… sans détruire le globe ?

Viande et volailles, fruits et légumes, plats préparés, produits surgelés, Guy Lagache va mener l’enquête depuis Sartrouville jusqu'à la forêt amazonienne, pour mesurer l’impact de ce que nous mangeons sur le climat, et les solutions qui sont à l’œuvre pour nous permettre de consommer différemment.

Des rayons de nos hypermarchés jusqu’aux fermes de nos régions… des agriculteurs les plus traditionnels aux usines high-techs de l’agro-industrie, des solutions révolutionnaires sont en train d’apparaître en France comme à l’étranger.

Notre alimentation va totalement se transformer dans les années qui viennent… comment faire les bons choix ?

Quelles sont les solutions accessibles et porteuses d’espoirs ? Quelles innovations apparaissent pour nous offrir de nouvelles alternatives ? Quels comportements adopter pour manger mieux sans faire de sacrifice ?

Vous ne ferez plus jamais vos courses de la même façon !