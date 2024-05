"Les Brown : génération Alaska" - 2 épisodes inédits sur RMC Story dimanche 26 mai 2024

Dimanche 26 mai 2024 à 21:10, RMC Story diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 14ème saison de la série documentaire "Les Brown : génération Alaska".

Au fin fond de l'Alaska, on a récemment découvert une famille qui vit à l'état sauvage.

Billy Brown, sa femme Ami et leurs sept enfants sont si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six et neuf mois sans voir personne. Ils ont développé leur propre dialecte, se définissent comme une "meute" et dorment toujours tous les neuf dans le même chalet.

Aucun doute, ils ne ressemblent à aucune autre famille américaine !

21:10 Épisode 14x10 De l'or dans les veines



Alors qu'ils font face à quelques difficultés pour achever la construction de leur installation, Bird et Noah tentent de se motiver en anticipant les bénéfices qu'ils pourront réaliser grâce à l'extraction de l'or. Nul doute que l'appât du gain pourrait les aider à surmonter les obstacles qui les séparent du jackpot tant convoité.

Parallèlement, Ami et Bam estiment être enfin prêts à livrer les premiers veaux Longhorn de leur exploitation, mais un détail, et non des moindres, semble leur mettre des bâtons dans les roues : ils ignorent comment capturer les bêtes...

22:05 Épisode 14x11 Un avenir brillant



La meute lutte pour redonner vie à des équipements vieux de 50 ans.

Rain, de son côté, fait un retour émouvant et reprend son rôle de cheffe de la mine.