« Paris au temps du Bal Nègre » dimanche 26 mai 2024 sur France 5 dans "La case du siècle"

Dimanche 26 mai 2024 à 23:20, France 5 ouvre sa case du siècle à l'Outre-mer et propose « Paris au temps du Bal Nègre », un documentaire réalisé par Martine Delumeau.

Né en 1924 dans le XVe arrondissement de Paris, le bal antillais le plus célèbre de la capitale, le Bal Blomet, a été le creuset d’une nouvelle identité noire.

C’est là en effet que se croisent les Créoles de Paris, petits-bourgeois assimilés, travailleurs manuels, intellectuels et « révolutionnaires ». En se mêlant aux artistes de toutes origines et couleurs, ils réinventent, dans la nuit parisienne, loin des regards accusateurs, la fierté noire, celle des talents, des pensées en mouvement, des corps libérés de la fatigue et des jugements.

À partir de ce lieu festif, mythique et controversé, le documentaire part à la recherche du Paris noir des Années folles, divisé entre racisme et fascination, entre l’exposition coloniale et Joséphine Baker. Il révèle une immigration peu connue, celle des Antillais à Paris dans les années 1920 et 1930, et les combats économiques, culturels et sociaux qu’ils mènent en première ligne, avant que la Seconde Guerre mondiale ne les broie.