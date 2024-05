« Mennonites : enquête sur la communauté la plus fermée du monde » sur RMC Story lundi 27 mai 2024 (vidéo)

Lundi 27 mai 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Mennonites : enquête sur la communauté la plus fermée du monde » réalisé par Jean-Christophe De Revière.

Ils sont les descendants d’un monde ancien, les derniers survivants d’un courant religieux parfois qualifié de sectaire et qui façonne leur mode de vie traditionnel. Ils se nomment les Mennonites et refusent la plupart des innovations qui ont révolutionné nos sociétés au XIXè siècle comme l’électricité. Leurs règles sont strictes et tout pas de côté, lourd de conséquences…

Est-il possible de vivre sans technologie ? De se passer d’électricité, de smartphone, voire même, de voiture ? En Argentine, aujourd’hui, une communauté vit loin de toute modernité. On les appelle les Mennonites. Leur quotidien est régi par la parole de Dieu. Ils ignorent le monde moderne et rejettent même les plus grandes découvertes scientifiques de notre temps.

Présents sur tous les continents, les Mennonites argentins sont réputés pour être les plus extrémistes et les plus inaccessibles. Après de longs mois d’enquête, et pour la première fois, nous avons pu vivre en immersion au sein de plusieurs colonies, de la plus progressive à la plus rigoriste.

Découvrez la vie édifiante des Mennonites, une communauté mystérieuse et secrète.