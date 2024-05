« Le GI français d'Omaha Beach » : le destin hors du commun de Bernard Dargols raconté sur France 3 lundi 27 mai 2024

Lundi 27 mai 2024 à 22:55, France 3 diffusera « Le GI français d'Omaha Beach », un documentaire inédit de David Korn-Brzoza qui retrace le destin hors du commun de Bernard Dargols, seul Français à avoir débarqué en Normandie avec l'armée américaine.

Bernard Dargols (1920-2018) a eu un destin hors du commun. Durant plusieurs heures, il a partagé son destin captivant devant la caméra de David Korn-Brzoza.

Présentation du documentaire

Bernard naît à Paris au sein d'une famille juive en 1920. En 1938, à 18 ans, son père l'envoie aux États-Unis pour faire un stage dans une entreprise de machines à coudre. Un an plus tard, la guerre éclate. Coincé de l’autre côté de l’Atlantique, loin des siens, Bernard est mobilisable et se tient à disposition du consulat français. Mais la défaite de la France en 1940 le pousse à s’engager dans l’armée américaine.

Après des mois d'entraînement, il reviendra en France six ans après l'avoir quittée. Il débarque en Normandie en juin 1944 avec les troupes alliés, en tant que soldat de l’armée de l’Oncle Sam. Il est le seul Français à avoir foulé la plage d'Omaha Beach sous uniforme américain…

Bernard intègre une unité de renseignement militaire. Bilingue, c'est lui qui entre en contact avec les populations normandes. Il combat en Normandie puis en Bretagne dans la poche de Brest avant de rejoindre Paris en septembre 1944.

Après six années d’exil, il retrouve enfin sa mère qui a miraculeusement survécu, tandis que plusieurs membres de sa famille ont été arrêtés et déportés.

Démobilisé en 1946, Bernard se marie et s’installe définitivement en France, où il passe le reste de sa vie.

Si Bernard était resté à Paris, il aurait subi l'occupation, les rafles, voire l'extermination. Ce départ outre-Atlantique lui a permis de réaliser ce que de nombreux Français n'auraient même pas imaginé dans leurs rêves les plus fous : partir aux États-Unis et revenir en libérateur.

Grâce à de nombreuses archives familiales exceptionnelles, son récit à la première personne nous replonge dans l'Amérique des années 1940, du D Day et de la libération de la France. Bernard partage avec nous cette folle tranche de vie, empreinte de résilience, et marquée par sa joie de vivre et son sourire inaltérable.

Note d'intention du réalisateur David Korn-Brzoza

En 2018, mon téléphone sonne. Un lointain camarade de mon père cherche à me joindre pour me présenter une personne tout à fait exceptionnelle : Bernard Dargols.

Je déjeune avec ce jeune homme de 98 ans au sourire communicatif. Il me raconte sa vie, celle d'un jeune homme parti aux États-Unis à 18 ans, et revenu six ans plus tard, en libérateur dans l'armée de l'Oncle Sam. Quelle histoire incroyable !

Sans réellement anticiper l'issue de cette entrevue, je lui propose immédiatement de l'interviewer. Nous passons une longue journée ensemble, entourés de sa fille et de sa petite-fille. Bernard me raconte sa vie avec ce sourire qu'il arbore comme une armure. Une journée de transmission, une journée passionnante, une journée dont on se souvient toute sa vie.

Moins d'un an après cette rencontre, Bernard disparaissait à quelques jours de ses 99 ans.

Alors que les commémorations des 80 ans du débarquement approchent, avec Grégory Schnebelen, nous avons proposé à France Télévisions une autre facette de l'histoire du D-Day, une histoire plus intime portée par un témoin d'exception.

Grâce à l'unité documentaire de France Télévisions que je remercie infiniment, et avec Mediatika, nous avons produit ce documentaire.

Vous aurez ainsi bientôt l'opportunité de découvrir l'histoire de Bernard Dargols, le GI français d'Omaha Beach.