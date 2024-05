« La seconde main... première de la classe ? » sur France 5 mardi 28 mai 2024 (vidéo)

À voir sur France 5 mardi 28 mai 2024 à 21:05, « La seconde main... première de la classe ? », un documentaire inédit réalisé par Lionel Baillon.

Inflation, baisse du pouvoir d’achat, prise de conscience des enjeux environnementaux, de plus en plus de français se tournent vers la seconde main.

Signe d’une époque qui change : en 2022, trois Français sur quatre ont acheté au moins un produit d'occasion, toutes catégories confondues.

Premier secteur : le vêtement d’occasion ne s’est jamais aussi bien porté avec un marché d’un milliard d’euros par an en France. Les raisons : l’essor de plateformes spécialisées comme Vinted, devenu le premier site marchand textile dans l’hexagone. Mais aussi des friperies qui attirent de plus en plus de monde à la recherche de la perle rare. En cause : la mode jetable et sa surproduction. Plus de 3 milliards de pièces ont été mises en vente sur le marché français en 2022 ! On estime en moyenne que 70% des vêtements que nous possédons ne sont jamais portés.

Et le phénomène de la seconde main envahit tous les secteurs. Le luxe avec des pièces réparées et qui repartent en boutique pour une nouvelle vie. Le secteur du bâtiment avec des sanitaires ou des fenêtres remises sur le marché ou encore l’électroménager. Réparer plutôt que de jeter, upcycler plutôt que d’acheter du neuf, l’économie circulaire n’est plus une science-fiction.

Alors à quoi bon continuer à acheter du neuf ? Quels sont les bons filons ? Ces nouveaux acteurs sont-ils toujours vertueux ?

Bienvenue dans le monde de la seconde main … première de la classe ?