Les reportages de Martin Weill - Campagnards et fiers de l'être ! mardi 28 mai 2024 sur TMC

Mardi 28 mai 2024 à 21:25, TMC vous proposera de découvrir juste après "Quotidien" un nouveau reportage inédit de Martin Weill : « Campagnards et fiers de l'être ! ».

En Haute-Saône, Flooz, fan de Citroën C15 et star des réseaux, est devenu un ambassadeur des campagnes.

Océane, 22 ans, vient de reprendre l’exploitation de son père et ses 260 vaches charolaises.

En Creuse, Alexis et Jordan ont monté un cabaret transformiste à la ferme.

Un peu plus loin, le Number, la dernière boîte du coin, fait des records d'affluence depuis qu'elle a été reprise par Dylan, 27 ans.

Dans le Cantal, "Anna l'infirmière" compense le manque de services publics...

Martin Weill et ses équipes sont allés à la rencontre de la nouvelle génération des campagnes. Celle qui a grandi avec la crise agricole, la crise des gilets jaunes, le manque de perspectives et de services publics, mais reste malgré tout pour faire vivre son territoire. Une jeunesse optimiste, qui se bat pour son mode de vie, lutte contre la désertification et n’hésite plus à revendiquer fièrement son identité.